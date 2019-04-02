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ВСУ метким выстрелом уничтожили вооружение "ЛНР": момент попал на видео

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В районе города Попасная Луганской области украинские воины разбили позицию террористов "ЛНР" при помощи противотанковой управляемой ракеты.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter известный волонтер Юрий Мысягин. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Успешная операция ВСУ имела место в зоне ответственности 54-й механизированной бригады.

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ВСУ метким выстрелом уничтожили вооружение "ЛНР": момент попал на видео

Скриншот из видео

Он также поделился отрывком из разговора пехотинца и воина, управляющего ПТУРом.

" – Что там у них стоит? – "Утёс". Они по флангу нашему работают. Там дистанции меньше. – Я смотрю высота им позволяет, чтоб "П......" голову поднять не мог. Сейчас подсобим соседям. Ставь треногу", – процитировал Мысягин.

"Один выстрел, один успех", – прокомментировал кадры волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луганской области боевая группа К-2 из 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт террористов.

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Темы
Война на ДонбассеОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаООСВСУ
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Пигин Макс
Пигин Макс
Что интересно, так это то, что скачущему стаду баранов, этого вполне достаточно. Реально, Поголовье Окраины деградировало так, что даже поверит и в этот бред.
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Каменский Валентин
Каменский Валентин
01.04 Украинская армия сегодня вечером обстреляла из минометов поселки Доломитное и Зайцево на северной окраине Горловки. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). - В 16:55 ВСУ обстреляли из минометов поселок Доломитное. Всего было выпущено 15 мин калибром 120 мм, — отмечается в сообщении. - Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву поселка Новолуганское. А в 17:20 обстрелу с применением мин калибром 120 мм подвергся также поселок Зайцево. На данный момент зафиксированы следующие повреждения: Поселок Гольмовский: - ул. Загородняя, 8 — повреждена детская площадка; - повреждения крыши получили гаражи №23 и №48 в гаражном автокооперативе. Поселок Доломитное: - ул. Железнодорожная, 4 — возгорание летней кухни; - ул. Железнодорожная, 13 — горит дом; - ул. Железнодорожная, 31 — горит дом; - ул. Железнодорожная, 33 — попадание в дом. Характер повреждений уточняется. Поселок Зайцево: - ул. Рыбалко, 208 — прямое попадание в дом. На текущий момент обстрел Зайцево продолжается. По предварительным данным, жертв нет. Более подробная информация уточняется. Также сегодня в 17:15 ВСУ открыли огонь со стороны поселка Новотроицкое в направлении города Докучаевск. В результате обстрела повреждение остекления получил жилой дом по адресу ул. Советская, 20, кв. 6. По предварительным данным, жертв нет. Ранее сообщалось, что ВСУ сегодня утром обстреляли из минометов село Михайловка в окрестностях Донецка, выпустив 25 мин калибром 120 мм.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Кто видел суслика? А я видел)))
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Бешенство Ватки, Крым уже освободил, или пока турецкие шаровары пропукивать тренируешься чернявый ариец?
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Poroshenko Petro, поц, кончай ацетон нюхать.
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