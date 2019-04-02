ВСУ метким выстрелом уничтожили вооружение "ЛНР": момент попал на видео

В районе города Попасная Луганской области украинские воины разбили позицию террористов "ЛНР" при помощи противотанковой управляемой ракеты.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter известный волонтер Юрий Мысягин. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

Успешная операция ВСУ имела место в зоне ответственности 54-й механизированной бригады.

Скриншот из видео

Он также поделился отрывком из разговора пехотинца и воина, управляющего ПТУРом.

" – Что там у них стоит? – "Утёс". Они по флангу нашему работают. Там дистанции меньше. – Я смотрю высота им позволяет, чтоб "П......" голову поднять не мог. Сейчас подсобим соседям. Ставь треногу", – процитировал Мысягин.

"Один выстрел, один успех", – прокомментировал кадры волонтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Луганской области боевая группа К-2 из 54-й бригады полностью уничтожила командный пункт террористов.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!