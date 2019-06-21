ВСУ ликвидировали террористов "Л/ДНР": появились фото мертвых боевиков

В сети показали еще троих убитых на Донбассе террористов фейковых республик "ЛНР" и "ДНР".
Так, снимки опубликовал в своем Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В частности, 15 июня был ликвидирован Виктор Балабанов "Балабас". Обстоятельства гибели уточняются. Известно, что он был разведчиком. В бандформировании с 2014 года, принимал участие в боях за Донецкий аэропорт. Вследствие ранения потерял часть левой ноги.
Виктор Балабанов
Страница террориста в соцсети
20 июня на Донбассе (Луганщина) был убит Николай Козырев. Он числился в так называемой милиции "ЛНР". Родом из России. Был в звании "рядовой".
Николай Козырев
Страница террориста в соцсети
26 апреле уничтожили террориста из Горловки – Дмитрия Кащеева 1996 г.р. Обстоятельства также выясняются.
Дмитрий Кащеев
Страница террориста в соцсети
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе, где идет война за независимость Украины, были ликвидированы двое пособников оккупантов.
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