ВСУ ликвидировали на Донбассе террориста "ЛНР". Фото оккупанта

Защитники Украины ликвидировали в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе террориста "ЛНР" Евгения Кукушкина.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его информации, боевик был убит 10 июня 2020 года.

Террорист Евгений Кукушкин Telegram-канал Анатолия Штефана

"200 бригада. 10.06.2020 Евгений Кукушкин пошел на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал украинский воин.

Согласно сообщению сестры ликвидированного террориста в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте", он погиб во время обстрела на позиции. Оккупанту было 28 лет, он родился в Алчевске на Луганщине, а жил в Перевальске той же области.

Сообщение о ликвидации террориста "ЛНР" Telegram-канал Анатолия Штефана

Личные данные террориста Евгения Кукушкина Telegram-канал Анатолия Штефана

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе украинский снайпер ликвидировал 27-летнего террориста "ДНР" Евгения Степина. Он отбывал наказание в тюрьме Тореза, однако был освобожден в 2014 году и пошел воевать против Украины в составе пророссийского бандформирования "Восток". Террорист числился в базе "Миротворца".

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