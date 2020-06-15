В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ВСУ ликвидировали двоих террористов "Л/ДНР" – Дениса Жидовкина и Юрия Скобликова.

Об этом написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его данным Жидовкин был убит еще 28 мая, а Скобликов – 14 июня.

"200 бригада. Денис Жидовкин и Юрий Скобликов пошли на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал защитник Украины.

Страница Жидовкина в соцсети

Террорист Денис Жидовкин

Сообщение о минном обстреле, при котором погиб Жидовкин

Жидовкин был ликвидирован в конце мая

Согласно сообщениям в пабликах пособников оккупантов, 30-летний Жидовкин погиб при разрыве мины. Он был родом из города Стаханов, а жил в Брянке на Луганщине.

Что касается Скобликова, то ему было 29-лет. Террорист являлся уроженцем Марьинского района на Донбассе. Его имя фигурировало в базе военных преступников на сайте "Миротворец". В его досье там указано, что он был членом 2-го танкового отдельного батальона "ДНР" "Дизель".

Террорист Юрий Скобликов

Страница Скобликова в соцсети

Оккупант Скобликов с сослуживцами

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