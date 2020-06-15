ВСУ ликвидировали двоих террористов "ДНР". Фото оккупантов
Террористы Жидовкин и Скобликов
В зоне Операции Объединенных сил на Донбассе ВСУ ликвидировали двоих террористов "Л/ДНР" – Дениса Жидовкина и Юрия Скобликова.
Об этом написал на своем Telegram-канале офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). По его данным Жидовкин был убит еще 28 мая, а Скобликов – 14 июня.
"200 бригада. Денис Жидовкин и Юрий Скобликов пошли на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", – написал защитник Украины.
Страница Жидовкина в соцсети
Террорист Денис Жидовкин
Сообщение о минном обстреле, при котором погиб Жидовкин
Жидовкин был ликвидирован в конце мая
Согласно сообщениям в пабликах пособников оккупантов, 30-летний Жидовкин погиб при разрыве мины. Он был родом из города Стаханов, а жил в Брянке на Луганщине.
Что касается Скобликова, то ему было 29-лет. Террорист являлся уроженцем Марьинского района на Донбассе. Его имя фигурировало в базе военных преступников на сайте "Миротворец". В его досье там указано, что он был членом 2-го танкового отдельного батальона "ДНР" "Дизель".
Террорист Юрий Скобликов
Страница Скобликова в соцсети
Оккупант Скобликов с сослуживцами
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее на Донбассе был ликвидирован пособник российских оккупантов, террорист "ЛНР" Александр "Тагил" Астахов.
Он погиб на позиции, которую 12 июня разгромили ВСУ. Помимо него погибло еще шесть оккупантов и 10 получили ранения.
Из-за успешной операции защитников Украины боевики запустили фейк о том, что ее якобы провела британская ЧВК "Эринис".