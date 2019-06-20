ВСУ успешно испытали новейшее вооружение Украины: видеофакт

На Харьковщине на одном из полигонов состоялись успешные испытания первого серийного образца станции радиоэлектронной борьбы Р-330КВ1М.

Об этом сообщает "Укроборонпром". Станцию изготовили на ГП "ЦКБ "Протон". Отмечается, что серийная машина подтвердила все заданные характеристики. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, автоматизированная станция радиопомех коротковолновой радиосвязи способна дезорганизовать радиосвязь противника на расстоянии в несколько десятков километров, а также блокирует работу всех современных коротковолновых радиостанций, в том числе и тех, что созданы специально для работы в условиях активных радиопомех.

Р-330КВ1М Скриншот с видео

При этом производители акцентируют внимание на том, что эта станция является частью комплекса Р-330УМ "Мандат", в состав которого также входят станции радиопомех ультракоротковолновой радиосвязи, радиоразведки и управления. Г-330КВ1М может работать и отдельно.

Проектирование и изготовление первого образца станции произошло очень быстро, и объяснение этому – тесное сотрудничество специалистов "ЦКБ "Протон" со специалистами войск радиоэлектронной борьбы ВСУ, объяснили в "Укроборонпроме".

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 июня текущего года в Одесской области успешно прошли масштабные испытания ракетного комплекса "Ольха-Р".

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