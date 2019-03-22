ВСУ и "Л/ДНР" сцепились в адских боях: 13 раненых и убитых

Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 21 марта.

В то же время ВСУ ответили оккупантам, уничтожив трех и ранив шестерых. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил в Facebook. Кроме того, огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника.

21 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наших защитников: из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия — в районе населенного пункта Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка", — говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили пять обстрелов украинских позиций.

Также под обстрелы попали позиции в районе Хутора Вольный, Золотое-4, Южное, Крымское и Станицы Луганской.

Еще один украинский воин получил ранения 22 марта.

Зона проведения ООС mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, двое оккупантов были ликвидированы, еще пятеро ранены в результате боевых действий на Донбассе 20 марта.

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