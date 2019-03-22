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ВСУ и "Л/ДНР" сцепились в адских боях: 13 раненых и убитых

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Один украинский воин погиб, еще двое получили ранения в результате боевых действий на Донбассе 21 марта.

В то же время ВСУ ответили оккупантам, уничтожив трех и ранив шестерых. Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил в Facebook. Кроме того, огнем из противотанкового ракетного комплекса уничтожен военный автомобиль противника.

21 марта противник семь раз нарушил режим прекращения огня, при этом четыре раза применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

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"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наших защитников: из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия — в районе населенного пункта Широкино; из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи города Авдеевка", — говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили пять обстрелов украинских позиций.

Также под обстрелы попали позиции в районе Хутора Вольный, Золотое-4, Южное, Крымское и Станицы Луганской.

Еще один украинский воин получил ранения 22 марта.

Зона проведения ООС

Зона проведения ООС

mediarnbo.org

Как сообщал OBOZREVATEL, двое оккупантов были ликвидированы, еще пятеро ранены в результате боевых действий на Донбассе 20 марта.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
В окопной войне потери всегда соизмеримы.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
на войне как на войне! война до полной победы на росийскими окупантами
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Бег Сргей
Бег Сргей
Мочи саранчу кацапскую! Слава ВСУ! Слава Украине!!
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Никубовичь Платон
Никубовичь Платон
Бег Сргей, ты это ночью печатать боишься? Думаешь как бы за (то что нюхает Сеня-кролик) не взяли? Молодец,что осторожен!
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andrei andrei
andrei andrei
Бег Сргей, Слава зашкваренным хохлопидоргам!
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