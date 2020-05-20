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20 мая • обновлено в 20:16
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ВСУ готовы к любым действиям "Л/ДНР": штаб ООС сделал заявление о войне на Донбассе

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Украинские военнослужащие открывают огонь на Донбассе исключительно в ответ на провокационные обстрелы российско-оккупационных формирований.

С таким заявлением вечером в среду, 20 мая, выступил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Военные отметили, что готовы к любым действиям террористов и продолжают выполнять боевые задания с целью защиты независимости Украины.

Публикуем полный текст заявления штаба ООС:

"Объединенные силы постоянно готовы к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника. Также в районе проведения операции в готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил.

Украинские военнослужащие, соблюдая режим прекращения огня, всегда адекватно реагируют на вражеские обстрелы с целью подавления его преступной активности и прекращения агрессивных действий.

Подчеркиваем, что Объединенные силы никогда не вели, не ведут и никогда не будут вести огонь по домам мирных жителей. Это характерно исключительно для российских оккупационных войск.

Объединенные силы продолжают надежно контролировать противника на всей линии соприкосновения и стойко выполнять боевые задачи по защите украинского народа".

Украинские военные ответили российским наемникам на Донбассе. Иллюстрация

Украинские военные ответили российским наемникам на Донбассе. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л/ДНР" заявили о том, что привели в полную боевую готовность свои незаконные вооруженные формирования, пригрозив готовностью "передвинуть линию фронта". Также оккупанты обвинили украинских защитников в обстрелах объектов энергетической инфраструктуры.

Украинская сторона опровергла эти обвинения, инициировав срочное заседание переговоров ТКГ с представителями РФ.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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