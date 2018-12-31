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ВСУ готовят к боям в населенных пунктах: что происходит

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Для украинских воинов закончили строительство учебного места под названием "Бой в населенном пункте" в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск (Яворивский военный полигон).

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал. На данной базе украинских военных будут учить обороняться и наступать в условиях населенного пункта.

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Также среди задач военных: патрулирование в условиях населенного пункта, выполнение поисковых операций в населенном пункте, действия на технике в условиях населенного пункта, проведение других практических занятий по разным темам.

Сообщается, что на базе этого учебного места может одновременно заниматься до 3-х рот днем ​​и до 1-й роты во время проведения занятий ночью.

На строительство учебного места потратили почти 40 млн гривен.

Бой в населенном пункте

Бой в населенном пункте

mil.in.ua

Бой в населенном пункте

Бой в населенном пункте

mil.in.ua

Бой в населенном пункте

Бой в населенном пункте

mil.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе заявили, что украинская армия взяла под жесткий контроль ''серую зону'' на Донбассе. Так объединенные силы усилили контроль над рядом населенных пунктов, среди которых Южное и Александровка.

Место
Украина
Теги
Генеральный штаб ВСУВооруженные силы Украины
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
В первую очередь карателям понабятся демисезонные деревянные пальто.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Михайлов Александр? Кацапским карателям сойдут и пластиковые мешки. Все равно это кацапское дерьмо годно только нак удобрения
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