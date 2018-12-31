ВСУ готовят к боям в населенных пунктах: что происходит

Для украинских воинов закончили строительство учебного места под названием "Бой в населенном пункте" в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск (Яворивский военный полигон).

Об этом сообщает Украинский милитаристский портал. На данной базе украинских военных будут учить обороняться и наступать в условиях населенного пункта.

Также среди задач военных: патрулирование в условиях населенного пункта, выполнение поисковых операций в населенном пункте, действия на технике в условиях населенного пункта, проведение других практических занятий по разным темам.

Сообщается, что на базе этого учебного места может одновременно заниматься до 3-х рот днем ​​и до 1-й роты во время проведения занятий ночью.

На строительство учебного места потратили почти 40 млн гривен.

Бой в населенном пункте mil.in.ua

Бой в населенном пункте mil.in.ua

Бой в населенном пункте mil.in.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Генштабе заявили, что украинская армия взяла под жесткий контроль ''серую зону'' на Донбассе. Так объединенные силы усилили контроль над рядом населенных пунктов, среди которых Южное и Александровка.