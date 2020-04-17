ВСУ героически отбили атаку российских наемников на Донбассе

За прошедшие сутки, 16 апреля, российские оккупанты один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ни один украинский военный не получил ранения.

При этом наши защитники ранили одного российского наемника, говорится в сводке ООС.

"Вблизи поселка Пески противник обстрелял позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов. Военнослужащие из состава ОС приняли необходимые меры для прекращения вражеского огня и дали ответ из штатного вооружения. После этого противник отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе mil.gov.ua

С начала суток, 17 апреля, террористы огневой активности не проявляли. Потерь среди ВСУ нет.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 15 апреля российские оккупанты трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Погибших и раненых среди ВСУ нет.