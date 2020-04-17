Главная Новости
17 апреля • обновлено в 07:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

ВСУ героически отбили атаку российских наемников на Донбассе

949
Читать материал на украинском

За прошедшие сутки, 16 апреля, российские оккупанты один раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ни один украинский военный не получил ранения.

При этом наши защитники ранили одного российского наемника, говорится в сводке ООС.

"Вблизи поселка Пески противник обстрелял позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов. Военнослужащие из состава ОС приняли необходимые меры для прекращения вражеского огня и дали ответ из штатного вооружения. После этого противник отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений", – говорится в сообщении.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

mil.gov.ua

С начала суток, 17 апреля, террористы огневой активности не проявляли. Потерь среди ВСУ нет.

Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 15 апреля российские оккупанты трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе. Погибших и раненых среди ВСУ нет.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС Донбасс
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
0
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Майдан головного мозга
Майдан головного мозга
<< Ни один украинский военный не получил ранения. >> ----- "При съёмках этого рекламного ролика ни одно животное не пострадало" (с)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
злой укр
злой укр
героически подставили свои дупы под члены российских наёмников.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Слава российским наёмникам! Наёмникам слава!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4161.

    Вылечились: 186. Умерли: 116.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги