ВСУ достался российский зенитно-ракетнывй комплекс "Печора": мощное видео

Российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора", арестованный в Николаеве, передали Министерству обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, передачу обеспечили сотрудники спецслужбы совместно с Главной военной прокуратурой, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможней.

Следствием было установлено, что в период 2007-2010 годов служебные лица "Рособоронэкспорта", по предварительному сговору с другими лицами, незаконно перевезли через таможенную границу Украины С-125 "Печора" вместе с 36 зенитными ракетами класса земля-воздух.

ЗРК "Печора" Пресс-служба СБУ

ЗРК "Печора" Пресс-служба СБУ

ЗРК "Печора" Пресс-служба СБУ

Указанное вооружение чиновники РФ планировали поставить в Африку, в отношении которой Совбезом ООН введено эмбарго.

В январе 2019 года указанный комплекс был обнаружен в одном из складских помещений в Николаеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте на заседании правительства было принято решение о передаче всего вышеуказанного вооружения Министерству обороны Украины. После завершения необходимых процессуальных действий вооружение передается в Вооруженные силы Украины, которые получат на боевое дежурство ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона.

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