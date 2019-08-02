Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

ВСУ достался российский зенитно-ракетнывй комплекс "Печора": мощное видео

2.8т Читать материал на украинском

Российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора", арестованный в Николаеве, передали Министерству обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба СБУ, передачу обеспечили сотрудники спецслужбы совместно с Главной военной прокуратурой, ГП "Укроборонсервис" и Николаевской таможней.

Следствием было установлено, что в период 2007-2010 годов служебные лица "Рособоронэкспорта", по предварительному сговору с другими лицами, незаконно перевезли через таможенную границу Украины С-125 "Печора" вместе с 36 зенитными ракетами класса земля-воздух.

ЗРК "Печора"

ЗРК "Печора"

Пресс-служба СБУ

ЗРК "Печора"

ЗРК "Печора"

Пресс-служба СБУ

Новости
"Ответили за все!" ВСУ разгромили террористов на Донбассе. Видео
ЗРК "Печора"

ЗРК "Печора"

Пресс-служба СБУ

Указанное вооружение чиновники РФ планировали поставить в Африку, в отношении которой Совбезом ООН введено эмбарго.

В январе 2019 года указанный комплекс был обнаружен в одном из складских помещений в Николаеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте на заседании правительства было принято решение о передаче всего вышеуказанного вооружения Министерству обороны Украины. После завершения необходимых процессуальных действий вооружение передается в Вооруженные силы Украины, которые получат на боевое дежурство ракетно-зенитный комплекс в составе целого дивизиона.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина
Теги
ВСУ Министерство обороны Украины ракеты
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
3
10
Смешно
7
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Н Олег
Н Олег
Правило: попытка "наказать" Россию на 1.000 гр. приводит к "ассиметричной" потере 10.000 гр...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Tomas Fan
Tomas Fan
Они что, на складах хранили целый зенитно-ракетный дивизион? В разобранном виде?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Абакумов Алексей
Абакумов Алексей
Очередной переможный бред сивой кобылы.даже не знают в каком году дело было. А кто сомневается идите в Африку и там спросите.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения

ads pixel