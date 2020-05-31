ВСУ дали жесткий отпор войскам России на Донбассе: у врага потери

Марина Лисничук Расследования 07:25, 31.05.2020 Обновлено: 08:26, 31.05.2020

За прошедшие сутки, 30 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил и нарвались на мощный отпор. Украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести не менее двух оккупантов.

К счастью, потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что противник стрелял из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вражеские войска осуществили четыре обстрела:

  • неподалеку Авдеевки – утром из минометов калибра 82 мм, а затем еще трижды из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты применили целый спектр пехотного вооружения, стреляя:

  • дважды у Орехово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • два раза вблизи Хутора Вольного – со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 7 мин калибра 82 мм.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 30 мая
mediarnbo.org

"Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", – говорится в сообщении.

В ООС добавляют, что с начала этих суток российские оккупационные войска активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе. Один украинский военный получил ранение.

Комментировать
Расследования

Смотрите также

Як люди Саакашвілі у Forbes Ukraine за день зробили з Порошенка мільярдера

Трамп вскипел из-за "российского следа" в массовых беспорядках в США

Появилось видео полицейской разборки со стрельбой на Ривненщине

В Броварах і Кагарлику все нормально, а от волонтери і музейники – "підозрілі" елементи

Путин "отложил" Украину до осени, Россию ждет тяжелое время – Касьянов