ВСУ дали жесткий отпор вооруженным формированием РФ на Донбассе: у врага потери

ВСУ отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести не менее двух оккупантов

При этом украинские военнослужащие дали мощный отпор врагу

К счастью, потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было

Вооруженные формирования РФ на Донбассе 30 мая 8 раз нарушили режим прекращения огня

За прошедшие сутки, 30 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил и нарвались на мощный отпор. Украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести не менее двух оккупантов.

К счастью, потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что противник стрелял из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вражеские войска осуществили четыре обстрела:

неподалеку Авдеевки – утром из минометов калибра 82 мм, а затем еще трижды из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты применили целый спектр пехотного вооружения, стреляя:

дважды у Орехово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза вблизи Хутора Вольного – со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 7 мин калибра 82 мм.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 30 мая mediarnbo.org

"Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", – говорится в сообщении.

В ООС добавляют, что с начала этих суток российские оккупационные войска активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе. Один украинский военный получил ранение.

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