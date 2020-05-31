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31 мая • обновлено в 07:49
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ВСУ дали жесткий отпор вооруженным формированием РФ на Донбассе: у врага потери

  • Вооруженные формирования РФ на Донбассе 30 мая 8 раз нарушили режим прекращения огня

  • К счастью, потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было

  • При этом украинские военнослужащие дали мощный отпор врагу

  • ВСУ отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести не менее двух оккупантов

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За прошедшие сутки, 30 мая, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 8 раз обстреляли позиции Объединенных сил и нарвались на мощный отпор. Украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести не менее двух оккупантов.

К счастью, потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что противник стрелял из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вражеские войска осуществили четыре обстрела:

  • неподалеку Авдеевки – утром из минометов калибра 82 мм, а затем еще трижды из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты применили целый спектр пехотного вооружения, стреляя:

  • дважды у Орехово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

  • два раза вблизи Хутора Вольного – со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили 7 мин калибра 82 мм.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 30 мая

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 30 мая

mediarnbo.org

"Подразделения Объединенных сил безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов", – говорится в сообщении.

В ООС добавляют, что с начала этих суток российские оккупационные войска активности не проявляли, потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС на Донбассе. Один украинский военный получил ранение.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ООС
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