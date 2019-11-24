ВСУ дали жесткий отпор террористам на Донбассе: провокации провалились

Террористы "Л/ЛНР" в течение суток, 23 ноября, восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Операции Объединенных сил.

В частности, оккупационные войска и их подопечные использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно, передает пресс-центр штаба ООС.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было", – подчеркнули в штабе.

Война на Донбассе 112

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", возле населенного пункта Южное было зафиксировано три обстрела. Террористы использовали ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Карта ООС за 23 ноября

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг пять раз обстрелял позиции украинских защитников.

Дважды у населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Два раза вблизи Водяного – из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ;

Недалеко от Верхнеторецкого – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

С начала суток, 24 ноября, российские оккупационные войска прицельно стреляли из крупнокалиберных пулеметов в районе Тарамчука. По словам военных, это продолжалось более получаса. Потерь со стороны ООС не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 15 по 21 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 82 обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, погибло 2 военнослужащих, ранены 12 бойцов.

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