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24 ноября • обновлено в 08:25
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ВСУ дали жесткий отпор террористам на Донбассе: провокации провалились

2.3т
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Террористы "Л/ЛНР" в течение суток, 23 ноября, восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Операции Объединенных сил.

В частности, оккупационные войска и их подопечные использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно, передает пресс-центр штаба ООС.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было", – подчеркнули в штабе.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", возле населенного пункта Южное было зафиксировано три обстрела. Террористы использовали ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Карта ООС за 23 ноября

Карта ООС за 23 ноября

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг пять раз обстрелял позиции украинских защитников.

  • Дважды у населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • Два раза вблизи Водяного – из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ;

  • Недалеко от Верхнеторецкого – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

С начала суток, 24 ноября, российские оккупационные войска прицельно стреляли из крупнокалиберных пулеметов в районе Тарамчука. По словам военных, это продолжалось более получаса. Потерь со стороны ООС не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 15 по 21 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 82 обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, погибло 2 военнослужащих, ранены 12 бойцов.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Таев Иван
Таев Иван
Агрессор агрессивно агрессирует! Но, потерь нет, Тымчук жив!
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
А почему не указано ЧЬИ оккупационные войска?! Это что то новое.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
А где подробности про отпор. Как всегда ВСУшные терпилы наврали.
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