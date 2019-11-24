ВСУ дали жесткий отпор террористам на Донбассе: провокации провалились

Террористы "Л/ЛНР" в течение суток, 23 ноября, восемь раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая позиции Операции Объединенных сил.
В частности, оккупационные войска и их подопечные использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно, передает пресс-центр штаба ООС.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было", – подчеркнули в штабе.
Война на Донбассе
112
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", возле населенного пункта Южное было зафиксировано три обстрела. Террористы использовали ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Карта ООС за 23 ноября
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг пять раз обстрелял позиции украинских защитников.
Дважды у населенного пункта Пески – из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Два раза вблизи Водяного – из автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ;
Недалеко от Верхнеторецкого – из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.
С начала суток, 24 ноября, российские оккупационные войска прицельно стреляли из крупнокалиберных пулеметов в районе Тарамчука. По словам военных, это продолжалось более получаса. Потерь со стороны ООС не зафиксировано.
Как сообщал OBOZREVATEL, за период с 15 по 21 ноября в районе проведения ООС на Донбассе оккупационными войсками было осуществлено 82 обстрела украинских позиций из запрещенного Минскими соглашениями оружия, погибло 2 военнослужащих, ранены 12 бойцов.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.