ВСУ дали жесткий отпор! ОС сообщили хорошие новости с Донбасса

Ни один украинский воин не погиб и не пострадал в результате обстрелов на Донбассе 23 октября. Всего противник 22 раза нарушил режим прекращения огня за сутки.

Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил на Facebook. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники применяли оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов:

дважды вблизи Водяного на Приазовье – из артиллерии калибра 122 мм, стрелкового оружия и РПГ;

дважды вблизи Пищевика и два раза неподалеку Павлополя – со станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды у Песков и два раза неподалеку Лебединского – из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Тарамчука – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Старогнатовки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

четыре раза вблизи Луганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Крымского – из вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов;

дважды в районе Новолуганского – из минометов калибра 82 мм, автоматических и противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Зайцево – с автоматических гранатометов;

неподалеку Золотого – из стрелкового оружия и гранатометов различных систем;

вблизи Южного – с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

С начала суток вооруженные формирования РФ и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что на войне за независимость на Донбассе погиб главный старшина 2-й гаубичной артиллерийской батареи, старшина Дмитрий Антыков.

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