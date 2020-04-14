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14 апреля • обновлено в 07:56
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ВСУ дали жесткий отпор наемникам Путина на Донбассе: у террористов потери

1.8т
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В понедельник, 13 апреля, российские наемники на Донбассе семь раз обстреляли позиции Объединенных сил и нарвались на мощный отпор – украинские военнослужащие отправили на лечение с ранениями различной степени тяжести по меньшей мере двух оккупантов.

К счастью, потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов калибра 82 мм, которые по Минским договоренностям должны храниться в районах отвода, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Война на Донбассе

Война на Донбассе

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз открывал огонь по подразделениям Объединенных сил:

  • в направлении Широкиного – из минометов калибра 82 мм – шесть мин;

  • возле Песков – с ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

  • рядом с Павлополем, Красногоровкой и Тарамчуком – со станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра;

  • в районе Опытного – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с селом Крымское.

"За прошедшие сутки наши защитники, удерживая оборону, действовали решительно и дали враждебным подразделениям достойный отпор. Любые преступные попытки вооруженных формирований РФ обострить ситуацию в районе операции и в дальнейшем будут оперативно и жестко пресекаться подразделениями из состава Объединенных сил с помощью имеющихся огневых средств" – говорится в сообщении штаба ООС.

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 13 апреля

Ситуация в зоне проведения ООС на Донбассе 13 апреля

mediarnbo.org

В то же время отмечается, что с начала этих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупационные войска уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник со станковых противотанковых гранатометов обстрелял наши позиции у Авдеевки, а из пулеметов крупного калибра – неподалеку Красногоровки. В ответ украинские воины применили дежурные огневые средства, в результате чего враждебные провокации прекратились.

Потерь среди наших защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил тоже не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС как всегда остается контролируемой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" ООС Вооруженные силы Украины
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Из-за карантина Россия уже более месяца не вводила свои войска на Украину и не стягивала танки к ее границам. Украина оценивает потери от бездействия России в миллиарды долларов и готовится подать иск в Стокгольмский арбитражный суд.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Иван Васильевич, кукарекалка,полезай на бутылку.
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