ВСУ дали жару террористам на Донбассе: выяснились потери врага

Бойцы Объединенных сил на Донбассе в среду, 20 ноября, уничтожили двоих террористов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан-Штирлиц. По его информации, ликвидированные террористы относились к девятой и четвертой отдельным мотострелковым бригадам боевиков.

Операция Объединенных сил на Донбассе ТСН

"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – написал военный, комментируя новый успех украинских защитников на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России понесли серьезные потери во вторник, 19 ноября, на Донбассе. Принимать участие в боях против украинской армии больше не смогут три человека.

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