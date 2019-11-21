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21 ноября • обновлено в 07:31
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ВСУ дали жару террористам на Донбассе: выяснились потери врага

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Бойцы Объединенных сил на Донбассе в среду, 20 ноября, уничтожили двоих террористов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан-Штирлиц. По его информации, ликвидированные террористы относились к девятой и четвертой отдельным мотострелковым бригадам боевиков.

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Операция Объединенных сил на Донбассе

Операция Объединенных сил на Донбассе

ТСН

"Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – написал военный, комментируя новый успех украинских защитников на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России понесли серьезные потери во вторник, 19 ноября, на Донбассе. Принимать участие в боях против украинской армии больше не смогут три человека.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
кастрюлько скакун
кастрюлько скакун
всу дают не жару, а в ж.о.п.у, причем регулярно
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Он такой же офицер как и Штирлиц.
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Хо Хол
Хо Хол
А где карта?
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