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ВСУ дали террористам "Л/ДНР" по зубам за убитых товарищей: итоги боев

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На Донбассе 1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли двое украинских военных, двое – ранены. В ответ Вооруженные силы Украины ликвидировали трех оккупантов, еще пятеро получили ранения.

Так, 13 раз боевики использовали запрещенное минскими соглашениями оружие, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, обстрелы велись вблизи Водяного, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Опросного, Песок. Кроме того, обстреливали позиции ВСУ вблизи Новоалександровки, Новолуганского, Зайцевого, Луганского, Новотошковска, Крымского, Новгородского.

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Война за независимость: ВСУ дали жесткий отпор террористам "Л/ДНР"

Война на Донбассе

Война на Донбассе

ВВС

Кроме того, с начала текущих суток боевики два раза обстреляли позиции Объединенных сил – в районе Лебединского и Новолуганского.

ВСУ дали террористам "Л/ДНР" по зубам за убитых товарищей

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля около 10 утра вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС. В результате двое украинских военных медиков погибли. Это военнослужащие Морской пехоты Украины: старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко. Еще один получил ранение.

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Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Гудкова..опять ты заголовок придумала?...по зубам...писала б уже ..по яйцам
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Сам Тымчук отправился в гости к Степке Сопле, но дело его живет и процветает!Традиционный украинский звиздеж по утру
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
В свете активного получения паспортов РФ жителями Л/ДНР, и правда скоро будет "вооруженные формирования Российской Федерации".
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