ВСУ дали террористам "Л/ДНР" по зубам за убитых товарищей: итоги боев

На Донбассе 1 июля вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погибли двое украинских военных, двое – ранены. В ответ Вооруженные силы Украины ликвидировали трех оккупантов, еще пятеро получили ранения.

Так, 13 раз боевики использовали запрещенное минскими соглашениями оружие, сообщает пресс-центр ООС.

В частности, обстрелы велись вблизи Водяного, Авдеевки, Марьинки, Лебединского, Опросного, Песок. Кроме того, обстреливали позиции ВСУ вблизи Новоалександровки, Новолуганского, Зайцевого, Луганского, Новотошковска, Крымского, Новгородского.

Война на Донбассе ВВС

Кроме того, с начала текущих суток боевики два раза обстреляли позиции Объединенных сил – в районе Лебединского и Новолуганского.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июля около 10 утра вблизи населенного пункта Водяное российские оккупанты обстреляли санитарный автомобиль сил ООС. В результате двое украинских военных медиков погибли. Это военнослужащие Морской пехоты Украины: старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко. Еще один получил ранение.

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