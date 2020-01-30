ВСУ дали по зубам террористам на Донбассе

Ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате боевых действий на Донбассе 29 января. При этом бойцы давали отпор террористам "Л/ДНР", которые обстреляли ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела вблизи населенных пунктов Пески, Лебединское и дважды рядом с Марьинкой, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

возле Орехово – с миномета калибра 120 мм противник (2 мины);

три раза рядом с Новотошковским – с минометов калибра 120 мм (4 мины) и 82 мм (14 мин);

вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что бойцы ВСУ подорвались на Донбассе на неизвестном устройстве.

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