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30 января • обновлено в 08:37
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ВСУ дали по зубам террористам на Донбассе

2.1т
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Ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате боевых действий на Донбассе 29 января. При этом бойцы давали отпор террористам "Л/ДНР", которые обстреляли ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела вблизи населенных пунктов Пески, Лебединское и дважды рядом с Марьинкой, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

ВСУ дали по зубам террористам на Донбассе

Четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • возле Орехово – с миномета калибра 120 мм противник (2 мины);

  • три раза рядом с Новотошковским – с минометов калибра 120 мм (4 мины) и 82 мм (14 мин);

  • вблизи Новолуганского – из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что бойцы ВСУ подорвались на Донбассе на неизвестном устройстве.

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Автор
Екатерина Луговская
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Уважаемый редактор. Как-то креативный надо с заголовками. Что вы в каждой публикации тошните лозунгами.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что вшивое всу затарилось бурячанкой до выходных и ни куда по минным полям не бродило в поисках пойла?
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Юг Руси
Юг Руси
"Дали по зубам" - !?? ))))))))))))))))))))))))))))) Ржунемогу
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