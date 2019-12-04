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4 декабря • обновлено в 09:50
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ВСУ дали по зубам "Л/ДНР": у террористов масштабные потери

4.7т
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Российско-оккупационные войска на Донбассе понесли потери в боях с украинскими воинами. Так, 3 декабря оккупанты недосчитались пятерых боевиков.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан. Он добавил, что в ряды "Л/ДНР" не вернуться четыре террориста.

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"Потери российско-оккупационных войск 03.12.2019 г. составили 5 человек. Безвозвратные (200) – 4 (2-га омсбр), санитарные (300) – 1 (2-га омсбр). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате боевых действий на Донбассе 3 декабря.

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Автор
Анатолий Запорожский
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Новости ДНР
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Юг Руси
Юг Руси
Пффф Когда Дырявый Штырлиц закусывает гарилку коксом, он по-масштабнее потери придумывает ))))))
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если оно это пишет значит ,снова рей
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Дырявое существо появилось, это сущность яврейская ,вешать каклодоям кастрюляголовым лапшу.
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