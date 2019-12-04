ВСУ дали по зубам "Л/ДНР": у террористов масштабные потери

Российско-оккупационные войска на Донбассе понесли потери в боях с украинскими воинами. Так, 3 декабря оккупанты недосчитались пятерых боевиков.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан. Он добавил, что в ряды "Л/ДНР" не вернуться четыре террориста.

"Потери российско-оккупационных войск 03.12.2019 г. составили 5 человек. Безвозвратные (200) – 4 (2-га омсбр), санитарные (300) – 1 (2-га омсбр). Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!" – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ни один украинский воин не пострадал и не погиб в результате боевых действий на Донбассе 3 декабря.

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