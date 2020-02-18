Зеленский обвинил Путина в срыве мира на востоке Украины: первая реакция

Кровавый бой на Донбассе, который разгорелся утром 18 февраля, завершен. Вооруженные силы Украины дали достойный отпор врагу, но понесли потери.

Это официально подтвердил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook. "Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен", – сообщил он.

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Оккупанты попытались прорваться через линию разграничения. Бои начались в 5 утра сразу на нескольких участках: Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. ВСУ обороняются.

Уже известно о первых потерях. В пресс-центре ОТУ "Север" рассказали об одном погибшем и 4-х раненых бойцах. По неофициальной информации, жертв может быть больше.

Очевидцы событий считают, что это один из самых ожесточенных боев за последние годы. Журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники в ВСУ считает, что таких столкновений не было с 2018 года.

Бой на Донбассе принес потери ВСУ ТСН

По словам Зеленского, это была не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью, это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе.

"Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, местные жители начали выкладывать в сеть видео с места атаки России.

Журналист Айдер Муждабаев считает, что бой 18 февраля – это начало операции Путина по принуждению Украины к капитуляции. Он надеется успеть это сделать до 9 мая.

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