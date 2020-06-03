ВСУ дали жесткий отпор врагу на Донбассе: наемники считают потери

Вооруженные формирования Российской Федерации в среду, 3 июня, один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь в рядах Объединенных сил не было.

Об этом сообщила пресс-служба ООС на странице в Facebook. Уточняется, что огонь наемники РФ открыли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Богдановки.

Война на Донбассе. Иллюстрация НГУ

Украинские защитники попали под вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов. В ответ на преступные действия воины открыли прицельный огонь по вражеским опорным пунктам.

Карта ООС

"Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил, захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются", – сказано в сообщении.

В штабе ООС добавили, что на участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Как писал OBOZREVATEL, 2 июня под обстрелами российских оккупационных войск один военный ВСУ получил ранения. Всего враг девять раз нарушал режим прекращения огня.

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