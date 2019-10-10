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10 октября • обновлено в 14:07
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ВСУ дали отпор "Л/ДНР" на Донбассе: подробности боев

11.7т Читать материал на украинском

Один украинский воин был ранен в результате боевых действий на Донбассе 9 октября. Всего вооруженные формирования России и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook. Также стало известно, что противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

Новости
Под обстрелом Золотое: "Л/ДНР" атаковали участок разведения войск на Донбассе

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 12 обстрелов:

  • дважды вблизи Красногоровки – из миномета калибра 120 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Песков – из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Лебединского – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Водяного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

  • вблизи Пищевика, Новотроицкого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Николаевки, Павлополя, Новогнатовки – из стрелкового оружия.

ВСУ дали отпор "Л/ДНР" на Донбассе: подробности боев

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов:

  • вблизи Новолуганского – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

  • пять раз в районе Золотого – обстрелял участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм, а также применил ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие;

  • вблизи Гладосово – из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • вблизи Майорска – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Крымского – из станкового противотанкового гранатомета;

  • вблизи Авдеевки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Новозвановки – из ручного противотанкового гранатомета.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 октября боец ВСУ трагически погиб на Донбассе. У него остались жена и двое детей.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Федоров Кирил
Федоров Кирил
а про отпор в другой части статьи будет, не опубликованной пока?
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Keller Delores
Keller Delores
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Славные украинские защитники Донбасса отважно уничтожают банд/еровских карателей, которые пришли на их землю! Нацисты-западэнцы поняли, что в Донбассе они могут получить только заслуженную пулю и народную ненависть.
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