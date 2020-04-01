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1 апреля • обновлено в 09:48
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ВСУ дали отпор на Донбассе: у террористов серьезные потери

1.5т
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Российские террористы на Донбассе 31 марта понесли серьезные потери – четыре человека убитыми и одного раненым.

Об этом написал на своей странице в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим, уточнив, что все потери оккупантов за минувшие сутки являются боевыми.

Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

"Вечерние вести"

"Ориентировочные потери "орков" за 31 марта составили четыре человека. Безвозвратные – трое (один – 11 ОМСП 1 АК РФ, один – 4 ОМСБр 2 АК РФ, вероятно в результате обстрела, один – 7 ОМСБр 2 АК РФ, в результате подрыва). Санитарные – один, 11 ОМСП, обстрел", – рассказал защитник Украины.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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