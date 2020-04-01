ВСУ дали отпор на Донбассе: у террористов серьезные потери

Российские террористы на Донбассе 31 марта понесли серьезные потери – четыре человека убитыми и одного раненым.

Об этом написал на своей странице в Twitter офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим, уточнив, что все потери оккупантов за минувшие сутки являются боевыми.

Террористы "ДНР" "Вечерние вести"

"Ориентировочные потери "орков" за 31 марта составили четыре человека. Безвозвратные – трое (один – 11 ОМСП 1 АК РФ, один – 4 ОМСБр 2 АК РФ, вероятно в результате обстрела, один – 7 ОМСБр 2 АК РФ, в результате подрыва). Санитарные – один, 11 ОМСП, обстрел", – рассказал защитник Украины.

Орієнтовні втрати орків за 31.03.20 склали 4 особи

Безповоротні – 3 (1 – 11омсп 1 АК, 1- 4 омсбр 2 АК, йомовірно в результаті обстрілу, 1-7 омсбр 2 АК, в результаті підриву). Санітарні 1- 11 омсп, обстріл.

Дякую за уточнення Necro Mancer !#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) April 1, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

30 марта террористы на Донбассе потеряли пять человек убитыми, троих ранеными и одну единицу военной техники. Большинство потерь были боевыми.

Напомним, 31 марта российские оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции ООС на Донбассе. Под обстрелами погиб военный ВСУ, еще двое получили ранения.

Один украинский защитник подорвался на российской противопехотной мине и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

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