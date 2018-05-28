ВСУ дали бой оккупантам на Донбассе: террористы понесли потери

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил 27 мая украинские военные уничтожили троих бойцов российско-террористических войск.

За прошедшие сутки интенсивность боевых действий значительно уменьшилась. Противник нарушил режим прекращения огня 22 раза, из них 4 раза применяяя тяжелое вооружение. Наши войска давали адекватный ответ противнику, сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

На горловском направлении боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Светлодарск, Зайцево и Новгородское. На донецком направлении - вблизи Шахты Бутовки, Красногоровки и Марьинки.

Также наблюдалось обострение ситуации на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Павлополь, Водяное и Широкино.

Как сообщили в штабе, 27 мая около 19 часов, во время короткого боестолкновения близ населенного пункта Павлополь, враг понес потери.

"По уточненным данным трое оккупантов уничтожены и трое ранены. В то же время, судьба одного военнослужащего Объединенных сил пока неизвестна. Обстоятельства исчезновения военнослужащего выясняются, принимаются меры по его розыску", - сказано в сообщении.

Отмечается, что во время боевых действий за прошедшие сутки два украинских воина получили ранения, и были эвакуированы в госпиталь. За текущие сутки, 28 мая, потерь нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 мая украинские военные уничтожили командно-наблюдательный пункт российско-террористических войск на Донбассе.