ВСУ блестяще ответили на атаки "Л/ДНР": больше 10 убитыми

На Донбассе за прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия.

По данным разведки, 12 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

Так, российско-оккупационные войска 33 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из которых 15 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82мм и 5 раз артиллерию калибра 122мм.

На луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На горловском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное. На донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский.

"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу, заставляя их остановить провокационные обстрелы. Во время боевых действий за прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил погибли, шесть получили ранения и были госпитализированы", - сказано в заявлении.

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