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ВСУ блестяще ответили на атаки "Л/ДНР": больше 10 убитыми

8.8тЧитать новость на украинском

На Донбассе за прошедшие сутки, 14 июня, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась сложной. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия.

По данным разведки, 12 оккупантов были уничтожены и 10 получили ранения, сообщает пресс-центр ООС.

Так, российско-оккупационные войска 33 раза прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из которых 15 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы калибров 120 и 82мм и 5 раз артиллерию калибра 122мм.

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На луганском направлении бои не прекращаются вблизи поселков Новотошковское и Орехово. На горловском направлении активно боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Троицкое, Луганское и Южное. На донецком направлении - в районах населенных пунктов Авдеевка, Опытное, Новотроицкое и Богдановка. На мариупольском направлении интенсивные бои продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Лебединский.

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"Подразделения Объединенных сил надежно удерживали рубежи, давали достойный отпор врагу, заставляя их остановить провокационные обстрелы. Во время боевых действий за прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил погибли, шесть получили ранения и были госпитализированы", - сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский спецназ провел учебные занятия в рамках подготовки к участию в практической части многонациональных учений Flaming Sword 2018.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
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andrei andrei
andrei andrei
А что еще остается делать несостоявшемуся государству с несостоявшейся армией? Только киздеть населению о несостоявшихся военных викториях:-)
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Бланк Вова
Бланк Вова
Да, именно о несостоявшихся военных викториях вам киселёв и втирает по пятницам, а уйло мультики о ракетах показывает)
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Русский Солдат
Русский Солдат
Победоносное шароварное войско ежедневно уничтожает не менее 10 сепаратистов (на бумаге), если всех посчитать за 4 года гражданской войны, так там уже и не осталось никого. А сами отчеты напоминают сводки Совинформбюро в самом начале ВОВ. Пишите больше - чего его жалеть, супостата.
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Бланк Вова
Бланк Вова
Прокапало Ігор, кацапский салага из окопа пишет, ему виднее)
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Русский Солдат, иди ка ты к Бениной матери!
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