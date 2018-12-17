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''ВСУ атакуют в декабре'': Турчинов жестко поставил Лаврова на место

9.6тЧитать материал на украинском

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова якобы о подготовке наступления украинской армии на Вооруженные силы РФ является бредом сивого мерина.

Такое заявление сделал на своей странице в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Разоблаченное главой российского МИД "запланированное в последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ", как и другие его пассажи, наподобие "нацистского" и "неонацистского режима" и т.д., можно прокомментировать одной фразой". Сделаю это на понятном россиянам языке: "Бред сивой кобылы!", Простите - "сивого мерина", – написал Турчинов.

Александр Турчинов

Александр Турчинов

Facebook

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров пригрозил, что Россия украинцев не бросит. При этом он заверил, что РФ якобы не пойдет войной на Украину.

Он также заявил, что Россия потеряет отношения с Украиной, если признает самопровозглашенные "Л/ДНР". Кроме того, глава МИД РФ пригрозил Украине жестким отпором в случае попытки возврата временно аннексированного Крыма. По его данным, Украина якобы сконцентрировала 12 тыс. военнослужащих на границе и планирует наступление на последнюю декаду декабря.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтроссийская пропагандаФейки российских СМИ
Персона
Олександр Турчинов
Место
Украина
Тег
СНБО
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
ОБСЕ российских сил на Донбассе не видят, американские СМИ пишут о про российских сепаратистам ,и только Турчинов видит на Донбассе российскую армию. Интересно, что он курит
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Единственный украинский ракетный катер перестал быть ракетным 17.12.18 12:31 Наследники СССР сегодня С единственного ракетного катера ВМС Украины "Прилуки" (бортовой номер P153) были демонтированы пусковые контейнеры КТ-97М противокорабельных ракет П-15М "Термит". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Украинский военный портал", который опубликовал фото корабля без контейнеров. Ранее сообщалось, что в случае удовлетворительного технического состояния корпуса катера на нем будут установлены пусковые контейнеры для противокорабельных ракет "Нептун" украинского производства, однако пока они отсутствуют. Сами ракеты, которые созданы на основе конструкции советской и российской противокорабельной ракеты Х-35, до сих пор не прошли госиспытаний. Ракетный катер "Прилуки" (проект 206МР "Вихрь") вошел в состав ВМФ СССР в 1980 году, в 1996 году передан Украине. На вооружении катера, кроме артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, стояли две пусковые установки советских противокорабельных ракет П-15М "Термит" разработки середины 1950-х годов, однако после воссоединения Крыма с Россией боекомплект для катера остался на территории полуострова. РК "Прилуки" находился под контролем России с 20 марта по 11 апреля 2014 года. Источник: Военно-промышленный курьер
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
та не, мерин - это кастрированный, а у лошадиной морды вопрос отпал сам собой.
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