''ВСУ атакуют в декабре'': Турчинов жестко поставил Лаврова на место

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова якобы о подготовке наступления украинской армии на Вооруженные силы РФ является бредом сивого мерина.

Такое заявление сделал на своей странице в Facebook секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Разоблаченное главой российского МИД "запланированное в последнюю декаду декабря наступление украинской армии вместе с американскими и британскими инструкторами на вооруженные силы РФ", как и другие его пассажи, наподобие "нацистского" и "неонацистского режима" и т.д., можно прокомментировать одной фразой". Сделаю это на понятном россиянам языке: "Бред сивой кобылы!", Простите - "сивого мерина", – написал Турчинов.

Александр Турчинов Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лавров пригрозил, что Россия украинцев не бросит. При этом он заверил, что РФ якобы не пойдет войной на Украину.

Он также заявил, что Россия потеряет отношения с Украиной, если признает самопровозглашенные "Л/ДНР". Кроме того, глава МИД РФ пригрозил Украине жестким отпором в случае попытки возврата временно аннексированного Крыма. По его данным, Украина якобы сконцентрировала 12 тыс. военнослужащих на границе и планирует наступление на последнюю декаду декабря.