Вставляют иголки под ногти и насилуют: заключенные рассказали об ужасах Бердянской колонии

Заключенные Бердянской исправительной колонии №77, где ранее жестоко надругались над 23-летним ветераном АТО Александром, пожаловались на пытки, многочисленные избиения и вымогательство денег.

Об издевательствах, которые вынуждены терпеть осужденные, сообщается в материале "Слідство.Інфо". Отметим, эта колония — минимального уровня безопасности с общими условиями содержания. Здесь отбывают наказание впервые осужденные мужчины за преступления небольшой и средней тяжести.

По словам информаторов, в основном силу к заключенным применяют старший дневальный участка карантина Валерий Самило, пятеро заключенных-дневальных и трое сотрудников колонии: Василий Глушич, Александр Попов и Андрей Белов.

Колония в Бердянске KP.UA

В колонии выработана схема вымогательства: новоприбывших избивают "до потери пульса", пытают и, угрожая, требуют деньги за то, чтобы унижение уменьшились. Большинство родственников идут на контакт и пересылают деньги.

Подобный случай произошел с 18-летним заключенным Денисом Кметем. Он позвонил матери Ольге с колонии 14 января.

"Алло, мам, слушай меня внимательно. Не кипишуй, так сделаешь мне хуже. Мне надо за 5-6 дней чтобы мне сбросили 15 тысяч гривен, чтобы я здесь жил нормально и у меня была нормальная работа. Если не переведешь... Просто будет плохо. Мне срочно надо. Просто послушай меня", — приводят журналисты слова Кметя.

Как рассказала Ольга, ее сын связывался с ней только чтобы попросить деньги, о себе ничего не рассказывал. Парня она увидела только во время судебного заседания — по видеоконференции.

"Он очень плохо разговаривал. Сидел сбоку, его был очень плохо видно и только слезы. Вероятно, рядом сидел представитель администрации колонии. Он говорить почти не мог, рта открыть не мог. Было видно, что его били и будто крем на лицо нанесли. Тогда я начала бить тревогу", — вспоминает Ольга.

Женщина обратилась к правозащитникам за помощью. 9 февраля 2019 года помощник нардепа вместе с несколькими активистами приехали в колонию с проверкой без предупреждения.

В карантинном отделении, где заключенные остаются две недели после прибытия, комиссия заметила мужчин с синяками.

Откуда получили повреждения, узники не отвечали, молча сидели в комнате, один из них читал вслух правила распорядка. На вопрос о жизни в колонии не реагировали, даже не поднимали головы.

Травмы заключенных slidstvo.info

Травмы заключенных slidstvo.info

Травмы заключенных slidstvo.info

Когда правозащитники решили осмотреть всех новоприбывших без присутствия администрации, только с фельдшером колонии, все мужчины говорили, что получили травмы вследствие несчастных случаев.

При этом дежурный помощник начальника колонии майор Горбулин сказал, что повреждений у заключенных не видел: "Они не обращались. Если бы обратились, увидели".

Комиссия работала на территории заведения два дня подряд, однако Дениса Кметя среди осужденных они так и не увидели.

По словам самого Кметя, утром 9 февраля работники Бердянской колонии без объяснения причин отвели его в "подвал" — помещение дисциплинарного изолятора, где продержали до вечера, пока длилась проверка. На следующий день его этапировали в СИЗО Днепра — на суд. Там парень пообщался с правозащитниками.

По его словам, со дня приезда в Бердянске колонию он, как и другие осужденные, страдал от пыток и бесчеловечного обращения.

Помощники администрации и работники колонии заставляли новоприбывших звонить родителям и просить перевести деньги на карточки неизвестных людей. За это обещали прекратить издеваться, "улучшить условия" и обеспечить "лучшую работу". Все это происходило якобы с ведома администрации.

"Вызывает к себе Самило в каптерку. Засовывает руку за шкаф и извлекает биту алюминиевую, на ней еще наклейка "Бандитка". И начинает бить. В участке карантина вставляли иголки под ногти, плоскогубцами зажимали пальцы. А на отряде брали иглу, в песок и пихали сюда (заключенный показал на гнойную рану на кисти. — Ред.). Били в оперчасти. Говорили, если будем что-то говорить, то еще хуже будет", — рассказал осужденный на год лишения свободы Сергей Подложнюк.

"Там не только бьют. Там — убивают. Если вернусь туда, меня убьют. Я готов пострадать ради того, чтобы этот беспредел закончился", — добавил он.

Сведения заключенных журналистам подтвердили несколько сотрудников колонии. Они рассказали, что только в феврале этого года умерло двое осужденных, кроме того, заключенные часто калечат себя, но им не могут помочь из-за отсутствия лекарств. Также они рассказали, что им известно об изнасиловании участника АТО, который теперь имеет психическое расстройство.

"У нас умирают люди. Мы неоднократно об этом говорили, но администрация закрывает нам рот", — отметил один из работников колонии.

slidstvo.info

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в исправительной колонии №5 в Самаре (Россия) во время ужина произошла массовая драка между заключенными.

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