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"Вспышки - как молния!" Жителей Крыма напугали мощные взрывы

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В оккупированном Россией Крыму прошли очередные военные учения, которые напугали местных жителей.

Об этом в Twitter пишет пользователь Крымский бандеровец, который опубликовал сообщения пользователей соцсети о взрывах около Симферополя.

"Крым. Очередные военно-террористические учения оккупантов прошлой ночью не давали спать жителям захваченного полуострова", – говорится в информации.

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В комментариях отмечали, что от взрывов в домах "стекла дрожали". При этом взрывы были очень громкие, и яркие "как вспышки молнии".

"Это в Добром, полигон рядом с Дружным, там учения", "Полигон обстреливают", "Плановые учения артиллерии и танков на полигоне", – писали в сети.

"Вспышки - как молния!" Жителей Крыма напугали мощные взрывы

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму местные жители разочаровались в политике России. С балконов исчезли флаги РФ, которые вывешивали ко Дню России.

Ранее в сети одним фото показали катастрофу в Крыму. На полуострове пересохло огромное озеро.

Также в оккупированном Крыму срывается туристический сезон, практически нет отдыхающих на популярных курортах.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаСимферополь
Тег
Крым
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты банберы вы животные себе обеспечели вечность нищенского существования уроды))) Кастрюлю вам в анус)))
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