Вспорол пах: под Харьковом мужчина жестко отомстил насильнику своей жены

В поселке Шевченково под Харьковом мужчина изрезал насильника своей жены, поймав его за совершением преступления.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области. 13 октября женщина находилась в кафе, расположенном неподалеку от ее дома, где отдыхала в компании друзей.

"Около часа ночи женщина решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила. У дома ее догнал неизвестный, с применением физического насилия вступил с ней в половую связь. Муж потерпевшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи. Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес несколько ударов ножом в область паха", – рассказали правоохранители.

После этого он скрылся с места инцидента. 25-летнего насильника с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу. По информации "Фактов", у него полностью отрезан половой орган.

Мужа пострадавшей также вскоре задержали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Насильник после прохождения лечения может сесть на 5 лет.

Под Харьковом мужчина вспорол пах насильнику своей жены NEWSONE

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