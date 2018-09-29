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Вспомнили о Гитлере: Германия заявила о начале мировой катастрофы

5.1тЧитать материал на украинском

Подписанное перед началом Второй мировой войны в 1938 году Мюнхенское соглашение было началом глобальной катастрофы.

Такое заявление сделал глава МИД Германии Хайко Маас чешским журналистам. Он подчеркнул, что 80 лет назад планировалось обеспечение мира, однако в итоге начался "всеобщий пожар, который вверг континент в катастрофу".

При этом он назвал Европейский Союз в нынешнем составе полной противоположностью "духу Мюнхена", подчеркнув, что в основе современной европейской политики лежит "уважительное отношение ко всем государствам".

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Напомним, Мюнхенское соглашение было подписано 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии Бенито Муссолини.

Согласно договору Судетская область Чехословакии была передана Германии, однако уже через полгода войска Гитлера полностью оккупировали Чехию, тогда как Словакия объявила о независимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно канцлер Германии Ангела Меркель унизила Путина, что вызвало бурную реакцию в росСМИ.

Место
Германия
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Напомним, Мюнхенское соглашение было подписано 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии Бенито Муссолини." Но вспоминают почему то только "Акт Молотова-Рибентропа "
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
И одновременно Европа в лице Германии выкармливает нового Гитлера в Кремле. Ведь газ нужен, и это только бизнес, не думая о том что путин стремится устроить такое что вторая мировая покажется мелочью.
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