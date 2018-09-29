Вспомнили о Гитлере: Германия заявила о начале мировой катастрофы

Подписанное перед началом Второй мировой войны в 1938 году Мюнхенское соглашение было началом глобальной катастрофы.

Такое заявление сделал глава МИД Германии Хайко Маас чешским журналистам. Он подчеркнул, что 80 лет назад планировалось обеспечение мира, однако в итоге начался "всеобщий пожар, который вверг континент в катастрофу".

При этом он назвал Европейский Союз в нынешнем составе полной противоположностью "духу Мюнхена", подчеркнув, что в основе современной европейской политики лежит "уважительное отношение ко всем государствам".

Напомним, Мюнхенское соглашение было подписано 30 сентября 1938 года премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом, премьер-министром Франции Эдуардом Даладье, рейхсканцлером Германии Адольфом Гитлером и премьер-министром Италии Бенито Муссолини.

Согласно договору Судетская область Чехословакии была передана Германии, однако уже через полгода войска Гитлера полностью оккупировали Чехию, тогда как Словакия объявила о независимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно канцлер Германии Ангела Меркель унизила Путина, что вызвало бурную реакцию в росСМИ.