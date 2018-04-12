Всплыло видео: в деле о стрельбе Пашинского наметился новый поворот

В деле о стрельбе депутата Верховной Рады от "Народного фронта" Сергея Пашинского в Вячеслава Химикуса появились новые фото- и видеоматериалы.

Как сообщила в Facebook адвокат Химикуса Марина Паринова, видео нашлись через полтора года после открытия производства.

"Несмотря на целый ряд обязывающих показать нам это видео решений судов, они ни разу не исполнялись. И вот внезапно видео нашлось. Пойдём знакомиться", – написала она, опубликовав ответ ГПУ на свой запрос.

Согласно документу, фото и видео были приобщены к материалам дела.

Напомним, 31 декабря 2016 Пашинский ранил Химикуса в Киевской области, на автомобильной дороге под Васильковом. В феврале 2017 года депутат заявил, что стрелял лежа, чтобы "не портить людям праздник".

В августе 2017 года ГПУ закрыла дело против Пашинского.

Как сообщал "Обозреватель", в декабре 2017 года Печерский районный суд Киева обязал возобновить расследование уголовного производства против Пашинского.