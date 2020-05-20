Сначала Иран опроверг свою причастность к трагедии, но впоследствии признал, что ошибочно выпустил по лайнеру ракеты

В момент падения самолета МАУ, который сбила иранская ПВО в январе над Тегераном, на борту была паника и люди не сидели в свои креслах.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, руководитель комиссии по расследованию авиакатастрофы в Иране Александр Рувин.

"Когда самолет взлетает, все пассажиры пристегнуты. Он поднялся на высоту 2 тыс. м. Пока самолет не поднимется на высоту 8 тыс. метров, объявление о том, что следует пристегнуться, не выключается. Так вот, все должны быть пристегнуты. А мы увидели трупы погибших, лежащие на земле, без кресел ", – объяснил свои выводы он.

Катастрофа МАУ в Иране "Главком"

"Чтобы вам было понятнее, скажу, что если бы люди были пристегнуты, они бы с креслами так и упали, как было с пассажирами рейса MH17. А то, что мы увидели в Иране, означает, что на самолете уже была паника. Есть основания полагать, что горело изнутри и через отверстия черный дым выходил наружу", – добавил Рувин.

Также руководитель комиссии по расследованию трагедии отметил, что на месте падения лайнера присутствовало много посторонних людей. Речь идет о местных иранских жителях, собиравших металлолом.

"То есть, детали самолета, сделанные из титана, они собирали на металлолом. Была кучка обломков, когда мы приехали. Бульдозером на нее все сбросили", – вспоминает Рувин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Иран хочет, чтобы Украина подписала меморандум о взаимопонимании, согласно которому наша страна и семьи погибших отказались бы от права подавать в суд за сбитый Boeing МАУ.

Но заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Украина готова обратиться в Международный суд ООН, если Иран не будет способствовать расследованию катастрофы с Boeing 737 авиакомпании МАУ.

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