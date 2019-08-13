Воевали за "Л/ДНР" и фанаты "русского мира": всплыли фото украинских танкистов-предателей

В сети опубликовали фото украинских коллаборационистов Александра Поволоцкого и Игоря Афонина, которые перешли воевать на сторону террористов "Л/ДНР".

Оба преступника являются выпускниками Харьковского института танковых войск, отмечается на странице "Предатели военной присяги ХИТВ" в Facebook.

"Александр Поволоцкий из Луганска. Выпускник ХИТВ 2004 года – командный факультет, 3 рота. Антиукраинская позиция, поддерживание фейковых "республик" "Л/ДНР", предварительно участие в боевых действиях на Донбассе в составе российско-оккупационных войск. Позор предателям военной присяги!" – говорится в посте о первом предателе.

Судя по его фото, он является ярым сторонником "русского мира". На них видно, что даже на своего ребенка он одевает "георгиевскую" ленту. Также на личных страницах в соцсетях изменник Родины активно постит фейковые пророссийские ролики с целью дискредитации защитников Украины.

Скандальные посты перебежчика Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Александр Поволоцкий окончил ХИТВ Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Александр Поволоцкий Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Демонстрация антиукраинской позиции Поволоцкого в соцсети Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Предатель Украины одевает на своего ребенка "георгиевскую" ленту оккупантов Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Что касается второго перебежчика, Игоря Афонина, то он окончил ХИТВ в 2006 году. Его также уличили в антиукраинской позиции, пособничестве "Л/ДНР" и участии в войне на востоке Украины в их составе.

Игорь Афонин Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Коллаборационист Игорь Афонин Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Афонин воюет против Украины Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Афонин вступил в ряды террористов "ЛНР" Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Страница Афонина в соцсети Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Террорист Игорь Афонин Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля украинская контрразведка задержала бывшего офицера украинской милиции, который работал на Россию и по заданию ФСБ пытался устроиться в израильскую разведку "Моссад". Он проживал в Кременчуге Полтавской области.

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