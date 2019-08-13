Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Воевали за "Л/ДНР" и фанаты "русского мира": всплыли фото украинских танкистов-предателей

Читать материал на украинском

В сети опубликовали фото украинских коллаборационистов Александра Поволоцкого и Игоря Афонина, которые перешли воевать на сторону террористов "Л/ДНР".

Оба преступника являются выпускниками Харьковского института танковых войск, отмечается на странице "Предатели военной присяги ХИТВ" в Facebook.

"Александр Поволоцкий из Луганска. Выпускник ХИТВ 2004 года – командный факультет, 3 рота. Антиукраинская позиция, поддерживание фейковых "республик" "Л/ДНР", предварительно участие в боевых действиях на Донбассе в составе российско-оккупационных войск. Позор предателям военной присяги!" – говорится в посте о первом предателе.

Новости
"Российская милостыня": украинские патриоты напугали предателей на Донбассе

Судя по его фото, он является ярым сторонником "русского мира". На них видно, что даже на своего ребенка он одевает "георгиевскую" ленту. Также на личных страницах в соцсетях изменник Родины активно постит фейковые пророссийские ролики с целью дискредитации защитников Украины.

Скандальные посты перебежчика

Скандальные посты перебежчика

Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Александр Поволоцкий окончил ХИТВ

Александр Поволоцкий окончил ХИТВ

Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Александр Поволоцкий

Александр Поволоцкий

Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Демонстрация антиукраинской позиции Поволоцкого в соцсети

Демонстрация антиукраинской позиции Поволоцкого в соцсети

Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Предатель Украины одевает на своего ребенка "георгиевскую" ленту оккупантов

Предатель Украины одевает на своего ребенка "георгиевскую" ленту оккупантов

Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Что касается второго перебежчика, Игоря Афонина, то он окончил ХИТВ в 2006 году. Его также уличили в антиукраинской позиции, пособничестве "Л/ДНР" и участии в войне на востоке Украины в их составе.

Игорь Афонин

Игорь Афонин

Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Коллаборационист Игорь Афонин

Коллаборационист Игорь Афонин

Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Афонин воюет против Украины

Афонин воюет против Украины

Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Афонин вступил в ряды террористов "ЛНР"

Афонин вступил в ряды террористов "ЛНР"

Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Страница Афонина в соцсети

Страница Афонина в соцсети

Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Террорист Игорь Афонин

Террорист Игорь Афонин

Facebook "Предатели военной присяги ХИТВ"

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля украинская контрразведка задержала бывшего офицера украинской милиции, который работал на Россию и по заданию ФСБ пытался устроиться в израильскую разведку "Моссад". Он проживал в Кременчуге Полтавской области.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР ДНР
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
55
8
Смешно
1
Интересно
5
Печально
11
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
А в чём заключается "предательство" этих ребят? В том, что они не присягнули дохлому банд/ере и не захотели участвовать в фекальных маршах?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Golan Sim, Ты вряд ли поймешь - вы ведь присягаете путлеру. А мы - народу Украины. Вот и разница между защитниками Родины и рассейскими фашистами.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Молодцы парни,воюют за свою Родину и народ,а не за дядю Сэма как рагули.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Бабаев Бабай, За рассейский фашизм они воюют, за рабство, ну и за ржубли конечно - социальный лифт, был алкоголик, теперь защитнег.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Они тоже регулярные войскаРФ? Или все таки гражданская война существует в Украине?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
2 из 3 ответов | показать все
Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Иваненко Виталий, Пупсик, в отличии от тебя, я представляю себе что такое завод, работал там. Насчет СС почитай про Мільчаков Олександр Іванович. А насчет снабжения - весь мир понимает что мы воюем с рассеей, которой стремно ввязываться в большую войну.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Вертеловский Сергей, Свiдомо МАНДАйнутое бидло, ты хоть представляешь, что такое 100!!! заводов? А украинские батальоны сс не снабжают из за бугра...от батона до гандона? И посмотри, кто участвовал в гражданских войнах, хотя бы в Испании в сороковых и в России в начале двадцатых прошлого века....это так для наполнения свiдомо пустующей безтолковки информацией.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...