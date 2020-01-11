"Спорили, куда положить подарки": украинка рассказала трогательную деталь о погибших пассажирах самолета МАУ

Украинка, ожидавшая своего рейса в аэропорту Тегерана, рассказала трогательную историю о семейной паре с чемоданами подарков, которая погибла в катастрофе МАУ.

Запись телефонного разговора с женщиной опубликовали на странице "Голоса Америки" в Twitter (чтобы послушать ролик, доскролльте страницу до конца).

По словам украинки, эти люди, которые стояли с ней рядом на регистрацию в аэропорту, навсегда останутся в ее памяти. Ведь она могла лететь с ними в одном самолете.

"Мы вылетали из Тегерана, возвращаясь из отпуска, и садились на самолет, чтобы с пересадкой лететь домой. И рядом с нами был рейс на Киев. Была возможность у нас на нем тоже лететь, потому что у нас билеты отменили за несколько часов до рейса. Рейсы никакие не отменялись, ситуация была спокойная", – вспоминает украинка.

Катастрофа МАУ

Женщина отметила, что с интересом рассматривала пассажиров рейса Тегеран – Киев и обсуждала с мужем, что могла бы лететь домой вместе с этими людьми.

"Рейсы отправлялись практически в одно время. Мы практически на пару минут раньше улетели. Я наблюдала, в основном семьи были иранские. Но одна семья до сих пор перед глазами – муж с женой обсуждали и не могли договориться, куда подарки положить: орешки, конфеты. У них было пять чемоданов, куча вещей, эти подарки", – вспоминает она.

По прилету домой, рассказала украинка, муж показал ей статью об аварии украинского Boeing, сказав: "Вот видишь, как коротка жизнь, нужно ценить каждый момент".

"До сих пор це стоїть перед очима… " Українка, яка була в аеропорту Тегерана 8 січня, і каже, що бачила чергу на рейс МАУ, розповіла нам подробиці тієї години в аеропорту. Вона мешкає в Лондоні, заміжня за іранцем. Публікуємо тільки аудіо через побоювання її родини в Ірані pic.twitter.com/KWvorua8oR — Голоc Амepики (@chastime) January 11, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

пилот "Международных авиалиний Украины", который должен был лететь самолетом Тегеран – Киев, случайно избежал гибели. В последний момент ему поменяли маршрут на Лондон.

Украинец Андрей Бузаров также чудом избежал гибели на самолете МАУ. Он собирался лететь 8 января рейсом, который разбился в Тегеране, однако перенес полет на 9 января.

Кроме того, как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, всего на рейс было зарегистрировано 169 человек, но два человека не сели на лайнер Boeing 737.

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