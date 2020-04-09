"Отжали" ГЭС и продали электроэнергию: всплыла причастность Баканова к громкому уголовному расследованию

Две фирмы жены нынешнего главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова Оксаны Лазаренко фигурировали в уголовном деле, касающемся вывода Богуславской и Дыбинецкой ГЭС в частную собственность.

Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 8 июня 2011 года.

По некоторым данным, непосредственно сам Баканов также был фигурантом расследования уголовного дела №637 о хищении 3,8 млн грн подконтрольными ему компаниями "Энерготек" и "Экоинвест" (по ч.5 ст. 191 УК Украины). Расследовал это дело следственный отдел ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.

К выводу Богуславской и Дыбинецкой ГЭС якобы причастен бывший партнер Баканова Александр Беляев, жена которого – Светлана Беляева – руководила компанией "Экоинвест".

Как утверждали следователи, именно "Экоинвесту" чиновники Киевоблэнерго по договоренности с сотрудниками ФГИУ в дальнейшем продали оборудование ГЭС.

"Афера" длилась с 2008 по 2010 год. И кроме кражи имущества, также по информации следствия, в это время была незаконно продана электроэнергия, произведенная двумя ГЭС, на сумму 2,6 млн гривен.

В дальнейшем уголовное дело №637 от СБУ якобы было передано в МВД для закрытия. Источники утверждают, что так и произошло – теперь дело "похоронено" в Кагарлыцком районном отделе Нацполиции в Киевской области.

Глава СБУ Иван Баканов ssu.gov.ua

Кроме того, бывшие партнеры Баканова Александр Беляев и Андрей Наумов якобы причастны к схемам контрабанды сигарет и подакцизных товаров.

Указывается, что сразу после назначения на должность Баканов привел в службу Беляева (теневой офис) с Наумовым (начальник внутренней безопасности СБУ). Впоследствии Наумов якобы создал в рядах внутренней безопасности отдельное подразделение, которое занимается охраной контрабандных потоков.

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