Всплыл между людьми: в Харькове нашли труп на пляже. Фото и видео 18+

Под Харьковом в Безлюдовском гидропарке всплыл труп.

Об этом сообщается на странице группы "Х**вая Салтовка" в Facebook. Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня.

"На Безлюдовке всплыл труп прямо среди белого дня. Люди на пляже не сразу поняли, что произошло и продолжали купаться и чилить под солнцем", - рассказали харьковчане.

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В Харькове нашли труп Facebook "Типичный Харьковъ"

❗️На Безлюдовке всплыл труп прямо среди бело дня. Люди на пляже не сразу поняли, что произошло и продолжали купаться и чилить под солнцем. pic.twitter.com/NvWJT5xn7L — Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) 23 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве возле озера Вырлица, нашли тело девятилетнего ребенка, который считался пропавшим без вести. По предварительной информации, мальчика убили.

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