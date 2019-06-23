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Всплыл между людьми: в Харькове нашли труп на пляже. Фото и видео 18+

16.6тЧитать материал на украинском

Под Харьковом в Безлюдовском гидропарке всплыл труп.

Об этом сообщается на странице группы "Х**вая Салтовка" в Facebook. Инцидент произошел в воскресенье, 23 июня.

"На Безлюдовке всплыл труп прямо среди белого дня. Люди на пляже не сразу поняли, что произошло и продолжали купаться и чилить под солнцем", - рассказали харьковчане.

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Facebook "Типичный Харьковъ"

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Киеве возле озера Вырлица, нашли тело девятилетнего ребенка, который считался пропавшим без вести. По предварительной информации, мальчика убили.

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Место
УкраинаХарьков
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