ВСП единогласно отказался отстранить судью Вовка

Высший совет правосудия (ВСП) отказался временно отстранить от должности главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Об этом сообщило “Слідство.Інфо”. Соответствующее решение ВРП принял единогласно на заседании 1 сентября.

"Ходатайство Офиса генерального прокурора об отстранении Вовка Павла вернуть генеральному прокурору Венедиктовой Ирине Владимировне без удовлетворения", – сказано в постановлении.

НАБУ просило об отстранении Вовка от осуществления правосудия на время проведения расследования относительно записей якобы из его кабинета, которые ранее опубликовало бюро.

При рассмотрении ходатайства большинство журналистов в зал заседаний не пустили, пояснив это пандемией COVID-19. Их завели в отдельную комнату, где должна была проходить онлайн-трансляция заседания, однако ее не было.

Также перед зданием Высшего совета правосудия выставили кордон Национальной гвардии.

Как сообщил в Facebook Центр противодействия коррупции, в ходе заседания ВСП отказал в отводе члена совета Павла Гречковского, который фигурирует на "пленках ОАСК".

ВСП отказал в отводе члена совета Павла Гречковского Facebook Центра противодействия коррупции

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 14 августа подписала представление в Высший совет правосудия об отстранении от должности главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск семерых фигурантов дела Окружного админсуда Киева, в том числе его председателя – Павла Вовка.

Правоохранители подозревают судей в том, что они, действуя в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК, пытались захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создавали искусственные препятствия в их работе.

Сам глава ОАСК заявил, что находится в Украине и ни от кого не прячется, а уведомление о подозрении не получал.