Жене бывшего председателя правления телеканала "Интер" Сергея Старицкого, убитого 21 февраля 2020 года в доме экс-министра иностранных дел Леонида Кожары, не поступало никаких предложений отказаться от претензий к убийце.

А в обмен, как утверждают некоторые, якобы получить 1 млн долларов. Об этом в своем Telegram-канале написал журналист-расследователь Владимир Бойко.

По его словам, "люди врут", распространяя такие слухи и уверяя, что подобное жене Старицкого предлагали уже дважды. Он убежден, что расследование этого дела "саботируют" люди в Офисе главного прокурора.

Сергей Старицкий

"В связи с этим возникает два вопроса – это сколько же Кожара наворовал в должности министра, если может распоряжаться такими суммами? И второй вопрос: интересно, сколько в этом деле заработали процессуальные руководители, которые с 23 февраля 2020 года саботируют сообщение Кожаре о подозрении в меньшей мере убийстве по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины)?" – пишет журналист.

Кроме этого, он напомнил, что до 6 марта старшим группы прокуроров в этом уголовном производстве был первый заместитель генпрокурора Виталий Касько.

"Сейчас расследование саботирует в. о. генерального прокурора Виктор Чумак", – утверждает Бойко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, жена бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары впервые прокомментировала убийство бизнесмена Сергея Старицкого, которое случилось в их доме 21 февраля. Женщина в частности опровергла заявление соседей о том, что те часто слышали ссоры.

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