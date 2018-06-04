Вскрылись маршруты транспортировки военной техники РФ на Донбасс

Журналисты узнали маршруты, по которым Россия перекидывает военную технику и тяжелое вооружение на оккупированную часть Донбасса.

Как сказано в материале "Реальной газеты", предположения основываются на линии противотранспортных рвов, которыми РФ огораживает территорию ОРДЛО.

По рассказам очевидцев в сети, в направлении Донецка и Горловки колонны проходят через Снежное и Чистяково (бывший Торез. – Ред.). Могут быть и другие точки пересечения границы – в районе российского Куйбышево.

Ночью в Торезе выключали свет, шла техника из России на Горловку, местных тоже туда перекинули. — Переселенец-Нелегал (@ntv135790) 23 мая 2018 г.

"В то же время не нашлось в сети публикаций по поводу одного из самых подходящих для скрытного перемещения техники мест. Речь о 30-километровом отрезке границы между пунктами пропуска "Изварино" и "Довжанський" – от российского Донецка (Ростовская область) на юг до окрестностей Гуково. Здесь граница проходит по Провальской степи и прилегающим к заповеднику территориям", - сказано в материале.

При этом есть подтверждения, что там проходили колонны российской военной техники.

Отмечается, что в июле 2015 года на YouTube опубликовали видео "Россия укрепляет границу с Украиной", где на тягачах везут 4 танка и гусеничную бронированную машину, которую сложно идентифицировать.

"Благодаря дорожному указателю "Углеродовский 11 км" можно точно определить место съемки. Это хутор Волченский Каменского района Ростовской области. От Волченского по прямой чуть меньше 8 км до границы с Украиной, но через поля, от Углеродовского – 10 км чистой степью", - отмечает издание.

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Также удалось установить еще два нелегальных маршрута транспортировки военной техники.

"Самых четких, то есть наиболее накатанных, по которым явно активнее всего движется транспорт, – две. Это дорога между российским хутором Плешаков и украинской Королевкой и еще одна, которая пересекает границу к западу от российского хутора Аникин и ведет к постройкам частного сельхозпредприятия "Провалье", - пишут журналисты.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня на границе с Украиной засекли колонну военной техники РФ.