Вскрыл и изнасиловал десятки украинок: в Москве судят жуткого серийного маньяка

В Москве проходит суд над серийным маньяком Бахтиером Матякубовым, который убивал и насиловал женщин в Киеве.

Как пишут "Факты", в 2016 году он получил пожизненное заключение в Украине, однако год спустя маньяка экстрадировали в Россию.

После оглашения приговора российским судом Матякубова, скорее всего, экстрадируют на родину — в Узбекистан, где начнется рассмотрение уголовного дела об убийствах, совершенных в этой стране.

В ходе разбирательств было доказано, что маньяк убил и после этого изнасиловал 11 женщин всего за четыре месяца. При этом предполагается, что жертв на самом деле было больше — говорилось о четырех десятках убитых в Украине, России и Узбекистане.

Вычислили преступника по мобильному телефону, который он забрал у 47-летней женщины, убитой посреди дня 3 марта 2015 года в одном из парков Киева, пока та выгуливала собаку.

Бахтиер Матякубов fakty.ua

"Увидел прогуливающуюся в лесочке женщину с собакой, метров двести шел за ней. Потом догнал, когда остался шаг-два — вытащил нож (он был в чехле, закрепленном в рукаве). "Не кусает ваша собака?" — спросил. Она обернулась ко мне: "Нет". И я ударил ее. Сначала — в грудь, к сердцу, вторым ударом — чуть ниже, и разрезал вниз. Немного порезал себе руку. Она упала лицом вверх, оттащил ее от тропинки. Когда снимал серьги — вижу, мужик идет. Снял одну серьгу, повернул ей голову — второй нет. Потом снял кольцо. Слышал, как люди разговаривали неподалеку", — говорил во время показаний Матякубов.

Следственный эксперимент fakty.ua

Как отметил начальник отдела прокуратуры Киева Дмитрий Ткачук, серийный убийца совершил ошибку, начав пользоваться телефоном жертвы, а не выбросив его.

Свою вторую жертву в Киеве маньяк убил буквально через день после предыдущего преступления — 6 марта 2015 года.

При этом он практически всегда выбирал более зрелых женщин, совершая убийства при свете дня. Так, на одну из жертв он напал в цветочном киоске в районе метро "Политехнический институт", пока там не было покупателей.

Бахтиер Матякубов Скрин видео

Матякубов вошел внутрь и начал наносить удары ножом 52-летней продавщице, та стала просить о пощаде. Неожиданно он решил не добивать ее, забрал сумочку, снял с продавщицы золотые украшения и спокойно вышел на улицу.

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент нападения, и у правоохранителей появился фоторобот маньяка.

Еще одна жерта Матякубова — Наталья Елькина — была убита 4 апреля. Маньяку не понравился ее цвет волос.

"Она блондинка с голубыми глазами, на таких клеймо негде ставить. Я с ней даже говорить не стал. Там много крови было, не помню, сколько раз ее ударил", — говорил преступник при даче показаний.

Наталья Елькина fakty.ua

53-летняя продавец Ирина Чеканова посмотрела на Матякубова "как-то не так", за что ее маньяк убил 5 апреля.

"Я только помню, что спросил, есть ли у них белые халаты. Она ответила, что нет, и как-то не по-доброму на меня посмотрела. Я за это ударил ее раз семь ножом. Ничего не взял и уехал", — рассказывал подсудимый.

Через несколько дней , 9 апреля, Матякубов убил 26-летнюю продавщицу секс-шопа Юлию Лебежину "чтобы сделать себе подарок на день рождения".

Из показаний Матякубова: "Я в таких местах раньше не бывал. Нормальная девушка там не станет работать. Я решил наказать эту аморальную мадам. Потом долго жалел, она мне даже во сне снилась. Красивая была девка".

Юлия Лебежина

Известно, что маньяка поймали в Киеве, когда он сидел в кафе и пил пиво. На свое задержание он отреагировал спокойно. "Если бы меня не поймали, я продолжил бы убивать. Убил бы точно больше, чем ваш Оноприенко", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из аптек Харькова в январе 2019-го посетитель изнасиловал и ограбил девушку-провизора. Правоохранители за два часа после инцидента установили личность подозреваемого.

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