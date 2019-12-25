Всем закрыли рты: террористы "ДНР" устроили "взрывной" переполох в Макеевке

Жители оккупированной Макеевки снова почувствовали подземный толчок после возобновления работы местной шахты.

Как сообщил Telegram-канал "В Макеевке" со ссылкой на местных жителей, толчок был зафиксирован около 12 часов, однако ресурсы "ДНР" эту информацию не публикуют.

"Толчки начались полгода назад, четко с момента, когда шахта начала подработку поселка. Длятся более полугода и полностью прекращались лишь на месяц, когда по приказу Пушилина для проверки версии с причастностью шахты на ней прекращались буровзрывные работы. С остановкой и возобновлением взрывных работ толчки прекращались и возобновлялись день в день", – сказано в сообщении.

Террористы ранее заявляли, что "это все совпадения" и причину толчков они не знают. Сейчас же они отказываются комментировать, запретив местным ресурсам поднимать эту тему.

Денис Пушилин aif.ru

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