Всем закрыли рты: террористы "ДНР" устроили "взрывной" переполох в Макеевке

Жители оккупированной Макеевки снова почувствовали подземный толчок после возобновления работы местной шахты.
Как сообщил Telegram-канал "В Макеевке" со ссылкой на местных жителей, толчок был зафиксирован около 12 часов, однако ресурсы "ДНР" эту информацию не публикуют.
"Толчки начались полгода назад, четко с момента, когда шахта начала подработку поселка. Длятся более полугода и полностью прекращались лишь на месяц, когда по приказу Пушилина для проверки версии с причастностью шахты на ней прекращались буровзрывные работы. С остановкой и возобновлением взрывных работ толчки прекращались и возобновлялись день в день", – сказано в сообщении.
Террористы ранее заявляли, что "это все совпадения" и причину толчков они не знают. Сейчас же они отказываются комментировать, запретив местным ресурсам поднимать эту тему.
Денис Пушилин
aif.ru
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