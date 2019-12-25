Главная Новости
26 декабря • обновлено в 00:19
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Всем закрыли рты: террористы "ДНР" устроили "взрывной" переполох в Макеевке

1.8т
Читать материал на украинском

Жители оккупированной Макеевки снова почувствовали подземный толчок после возобновления работы местной шахты.

Как сообщил Telegram-канал "В Макеевке" со ссылкой на местных жителей, толчок был зафиксирован около 12 часов, однако ресурсы "ДНР" эту информацию не публикуют.

"Толчки начались полгода назад, четко с момента, когда шахта начала подработку поселка. Длятся более полугода и полностью прекращались лишь на месяц, когда по приказу Пушилина для проверки версии с причастностью шахты на ней прекращались буровзрывные работы. С остановкой и возобновлением взрывных работ толчки прекращались и возобновлялись день в день", – сказано в сообщении.

Новости
Террористы "ДНР" обстреляли ракетами бригаду ВСУ: все детали

Террористы ранее заявляли, что "это все совпадения" и причину толчков они не знают. Сейчас же они отказываются комментировать, запретив местным ресурсам поднимать эту тему.

Всем закрыли рты: террористы "ДНР" устроили "взрывной" переполох в Макеевке

Денис Пушилин

Денис Пушилин

aif.ru

Как писал OBOZREVATEL, несмотря на разделенность и военный конфликт на востоке страны, украинцы готовы к тому, чтобы стать монолитной нацией.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
7
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги