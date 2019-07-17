"Всем полный пи...": Цимбалюк устроил мощный троллинг скандальному фильму с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк разнес пропагандистский фильм Оливера Стоуна, главные роли в котором достались президенту России Владимиру Путину и его куму Виктору Медведчуку.

Он отметил, что главной идеей заказанной Кремлем картины является попытка запугать мир ядерной войной, которая якобы начнется, если Украина останется независимой. Разбор бредовых месседжей кино Цимбалюк устроил в своем видеоблоге на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Роман Цимбалюк

"Можно только догадываться, что Путин рассказывал Стоуну. Но в конечном итоге он сделал очень интересный вывод: по сути получается, что если Запад и дальше будет поддерживать Украину, если Запад не откажется от идеи того, что Украина может быть независимым самостоятельным государством, то нас ждет гигантское противостояние. Да, сначала говорит Стоун или голос за кадром, что от Украины не останется камня на камне. А я вот думаю: почему они переживают об Украине? Ведь в конечном итоге все закончится боестолкновениями России и НАТО. Всем полный пи-пи-пи", – с сарказмом отмечает журналист.

Кроме того, он обратил внимание, что на ряду с устрашающими кадрами ядерной войны, которая испепеляет мир, в пропагандистском фильме также показывается нарезка драк народных депутатов Украины в Верховной Раде. Цимбалюк не оставил этот факт без внимания и остро высмеял его.

"Тот, кто смотрел внимательно за видеорядом, обратил внимание, что всему этому предшествовала драка украинских депутатов в Верховной Раде. И поэтому, уважаемые кандидаты, которые станут народными избранниками, не деритесь в парламенте! А то гляди-гляди накличете ядерную войну на нашу планету!" – смеется он.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал "112 Украина" намеревался показать 16 июля скандальный фильм "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine). Режиссером документальной картины является одиозный американский режиссер Оливер Стоун.

В ленте якобы рассказывается история Украины с 2003 года, где война с РФ на Донбассе называется "гражданской", и самого Медведчука величают "лидером оппозиции". Россия изображена не как страна-агрессор. Режиссер придерживается исключительно российской версии событий в Украине с 2014 года.

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