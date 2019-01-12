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Всех сдал? Под Луганском поймали танкиста ''ЛНР'': что с ним будет

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В субботу, 12 января, на Луганщине полиция задержала бывшего танкиста самопровозглашенной "ЛНР".

Как сообщается на странице пресс-центра ООС в Facebook, это произошло в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Старобельского отдела Национальной полиции Украины.

"Выявлено гражданина П-ва Ивана Александровича, проживающего в с. Верхняя Покровка, который с октября 2015-го по декабрь 2015-го участвовал в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР", а именно находился в 54-й танковой бригаде в должности механика-водителя, а также нес службу на блок-посту, который находился в с. Металлист Луганской области", — сказано в сообщении.

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Подчеркивается, что украинец сделал признание о преступлениях, решается вопрос об избрании меры пресечения и проводится дополнительная проверка.

Предварительная правовая квалификация уголовного преступления — ч. 1 ст. 260 УК (создание непредусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности), что наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Иллюстрация

Иллюстрация

mhub.top

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Украине главарю банды террористов ''ЛНР'' присудили 14 лет тюрьмы, он объявлен в розыск.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ЛНРНовости ДонбассаООСзадержание
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Флегон Аорон
Флегон Аорон
Партизанский отряд с предателем — это вовсе не анекдот.
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