''Всех перережем!'' В Харькове из-за одиозного нардепа напали на дом судьи

В Харькове около 20 человек напали на дом судьи Владимира Плетнева. Они угрожали ему расправой за то, что судья якобы поддерживает отношения с народным депутатом Дмитрием Святашем, которого подозревают в ряде финансовых преступлений.

Как пишет "Судебно-юридическая газета", жилище судьи Харьковского апелляционного суда атаковали утром 4 октября, когда сам Плетнев находился на работе, а в доме были его теща и маленькая дочка.

"Неизвестные в масках попытались проникнуть на территорию частного домовладения в харьковском районе Малая Даниловка. Они кричали, что "сейчас всех перережут" и попытались установить возле дома виселицу", — сообщили детали в издании.

Теща Плетнева вызвала правоохранителей, которые попытались усмирить группу агрессивных молодых людей. Шестерых из них полиция задержала, остальные успели разбежаться. Нападавшие не смогли объяснить, зачем они атаковали дом судьи, но сказали, что это связано с народным депутатом Украины группы "Возрождение", экс-регионалом Дмитрием Святашем. Сам же Плетнев свое знакомство с парламентарием отрицает.

Отметим, что 4 октября также стало известно об угрозах, которые получали судьи Харьковского апелляционного суда, в том числе и Плетнев. Так, 28-30 сентября неизвестный под именем "Тризуб" рассылал в разных мессенджерах им сообщения с обещаниями мести в случае вынесения "неправильного" решения.

Напомним, что аналогичные СМС от адресата "Тризуб" в сентябре получали и судьи столичного Шевченковского райсуда. В угрозах расправу обещали не только самим судьям, а и членам их семей.

СМС с угрозами судьям

СМС с угрозами судьям

СМС с угрозами судьям

Как писал OBOZREVATEL, неизвестный, который разослал угрозы судьям киевского Шевченковского районного суда, обещал мстить им "за помощь сепару, который наживается на крови". Кроме того, шантажист написал, что "знает все о семьях, друзьях и любовниках" судей, которые "продались".