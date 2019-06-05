"Всех нагнули!" В "ДНР" обратились к Зеленскому за помощью

В сети опубликовали протокол собрания "ДНР", где указывались новые требования Украине от террористов "республики".

Документы в Twitter выложил украинский журналист Денис Казанский, сделав скриншоты со страницы одного из основателей "ДНР" Александра Ходаковского.

"Ходаковский выложил образец методички, по которой необходимо работать ДНРовцам. Холопам теперь приказано писать челобитные Зеленскому и проситься назад в Украину. В 2014 году развели с псевдореферендумом, а теперь уже и с таким цирком не хотят заморачиваться. Просто всех нагнули", – отметил он.

В "обращении" к президенту Владимиру Зеленскому террористы требовали: прекратить обстрелы, вернуть пенсии, дать право говорить на русском языке, разрешить Донбассу интеграцию с Россией, дать возможность развивать экономику и защищаться собственной милицией.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский заявил, что хочет начать выплачивать пенсии людям на оккупированных территориях Донбасса.

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