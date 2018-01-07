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"Всех на всех": в РПЦ сделали неожиданное заявление по обмену военнопленными

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В Русской Православной Церкви заговорили о полном обмене пленными между Украиной и террористами так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Неожиданное заявление сделал официальный спикер РПЦ Владимир Легойда в интервью "Комсомольской правде".

"Мы рассматриваем этот обмен как первый шаг на пути к полному обмену всех на всех и восстановлению мира на юго-востоке Украины. Для нас это главное", - сказал он.

Владимир Легойда

Православие.Ru

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По словам представителя РПЦ, обмен состоялся, в частности, при содействии церкви.

"Наша Церковь является единственной общественной миротворческой силой и на Украине. Последний тому пример - обмен пленными на Донбассе 27 декабря при содействии Патриарха Кирилла и митрополита Онуфрия, предстоятеля Украинской Православной Церкви", - сказал Легойда.

Как сообщал "Обозреватель", ранее стало известно, когда может состояться очередной обмен пленными на Донбассе.

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Темы
АТО на ДонбассеОбмен пленнымиРоссийско-украинский конфликт
Объект
РПЦ
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