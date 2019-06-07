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"Всегда рвались в бой": на Донбассе погибли два воина "Азова". Фото Героев

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В четверг, 7 июня, во время прицельного артиллерийского огня на Светлодарской дуге погибли два бойца спецподразделения "Азов" – Дмитрий Пругло ("Круглый") и Максим Олексюк ("Максон").

Оккупанты обстреляли позиции украинских защитников под Новолуганским из артиллерии 122 мм и минометов 120 мм, сообщается на официальном сайте "Азова".

Отмечается, что полтавец Дмитрий "Круглый" Пругло пришел в "Азов" еще в 2014 году, участвовал во всех ключевых боях подразделения, где показал свои храбрость и профессионализм. Занимал должность заместителя командира роты по работе с личным составом, его бойцы всегда брали с него пример и искренне уважали. Ему было 28 лет.

Дмитрий Пругло

Дмитрий Пругло

Сайт "Азова"

Дмитрий Пругло

Дмитрий Пругло

Сайт "Азова"

23-летний Максим "Максон" Олексюк из Казатина (Винницкая область) присоединился к полку в 2017 году, за полтора года службы проявил себя преданным военному делу, ответственным и искренним побратимом.

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Максим Олексюк

Максим Олексюк

Сайт "Азова"

Максим Олексюк

Максим Олексюк

Сайт "Азова"

Максим Олексюк

Максим Олексюк

Сайт "Азова"

"Это военное преступление еще раз демонстрирует, что любые договоренности или с Россией, или с ее марионетками "Л/ДНР" ничего не стоят. Этим извергам неизвестны понятия воинской чести и достоинства. Хотим заверить и поставить перед фактом весь мир – мы отомстим за гибель наших побратимов во сто крат! Знайте, русские свиньи, которые пришли на украинскую землю с оружием в руках, каждый из вас заплатит своей жизнью за смерть наших братьев! Вы уже покойники!" – написали на сайте спецподразделения, где служили погибшие Герои.

На странице одного из погибших защитников, Дмитрия Пругло, его друзья устроили стихийный флешмоб – они постят его фото и пишут слова скорби.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о о трагической и преждевременной смерти Игоря Прозапаса (друга "Кихота") – бывшего замкомандира полка "Азов" по применению артиллерии. Он умер от болезни сердца.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
"Азов"
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Два наглухо, и ещё восемь ранено! Не куй пить в одном блиндаже!
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Наша величезна шана і подяка справжнім патріота, громадянам України, що не шкодують найцінніше- життя, заради свободы своєї Батьківщини!!! Будемо ж достойні наших Героїв, наших дорогих синів і братів і борґмося разом і до кінця за нашу державу!!!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Круглый и Максон...в котле..парятся...черти их топят...собакам собачья смерть
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