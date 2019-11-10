"Всегда чувствуем угрозу": министр обороны высказался о новом нападении России

У Украины есть план на случай нового акта агрессии со стороны России.

Такое заявление сделал министр обороны Андрей Загороднюк в эфире ТСН в воскресенье, 10 ноября, отметив, что "мы всегда чувствуем угрозу".

"Наша задача – это защитить страну при любых сценариях и, конечно, мы смотрим на разные сценарии сейчас. Мы не видим усиления какого-то критического, то есть который бы входил не в те планы, о которых мы знали еще с начала года", – сказал он.

"Мы смотрим на разные сценарии развития событий. Конечно, что у нас есть отработанные ответы на такой сценарий", – добавил министр.

Как писал OBOZREVATEL, Загороднюк накануне также рассказал, что украинская сторона контролирует разведение войск на Донбассе, однако террористы "Л/ДНР" пытаются сорвать процесс.

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