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Все живы! ВСУ сообщили о новом успехе на Донбассе

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На Донбассе в воскресенье, 14 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 6 раз – с применением запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 и 82 мм.

Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС.

В результате вражеских обстрелов потери с нашей стороны не зафиксированы, при этом двое оккупантов получили ранения.

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ООС на Донбассе

ООС на Донбассе

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 14 раз обстрелял позиции Объединенных сил возле Широкино, Новотроицкого, Богдановки, Красногоровки, Марьинки, Водяного, Лебединского, Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 5 раз: возле Крымского, Зайцевого, Новолуганского, Попасной.

С начала текущих суток, 15 июля, враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

Все живы! ВСУ сообщили о новом успехе на Донбассе

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе прошли жесткие бои, оккупанты 15 раз открывали огонь, в результате чего были ранены двое украинских военнослужащих.

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Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Успех! "Все живы", схроны целы! Победа!!!
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